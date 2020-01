Estudos do terminal da Alemoa serão apresentados nos próximos dias, diz ministro

Os estudos finais para o leilão do terminal portuário da Alemoa devem ser apresentados já nos próximos dias, afirmou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. O ministro, assim como integrantes da pasta, participaram nesta quarta-feira, 29, da cerimônia de assinatura do contrato de concessão do terminal STS20, no Porto de Santos, com o consórcio Hidrovias do Brasil S/A.



De acordo com o secretário nacional de Portos e Transporte Aquaviários do Ministério de Infraestrutura, Diogo Piloni, o terminal é o maior leilão do setor, com investimento estimado na casa de R$ 1 bilhão. Segundo Piloni, a proposta original é de que sejam firmados dois terminais na área. As definições, entretanto, assim como os valores de investimento, ainda precisam passar por consulta pública depois da liberação dos estudos.



O terminal hoje é operado pela Transpetro, subsidiária da Petrobras. O contrato com a estatal já venceu, mas ele tem sido prorrogado. A mudança de controle no terminal poderia comprometer a Petrobras, que pode precisar mudar sua estratégia. Segundo Piloni, o ministério tem conversado constantemente com a estatal. "Obviamente, nós vamos escutar muito o grupo Petrobras. No nosso entendimento, essa operação não necessariamente tem de estar nas mãos da empresa", disse, e emendou: "Temos um contrato vencido, a regra dentro do porto é a relicitação".