Azul e Turkish Airlines fecham acordo para acúmulo e resgate de pontos

A companhia aérea Azul informa que o TudoAzul, seu programa de fidelidade, fechou um acordo para acúmulo e resgate de pontos com a Miles&Smiles;, da Turkish Airlines. Com a parceria, participantes de ambos os programas de fidelidade poderão acumular e resgatar pontos da viagem no programa das duas operadoras.



Em nota, a Azul lembra que tem um acordo de codeshare com a Turkish há dois anos , o que facilita a conexão de Clientes da Azul para voarem para a Turquia a partir do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.



"Colocar em vigor esse acordo, depois de um período de integração dos sistemas, vai trazer ainda mais vantagens e grandes experiências aos nossos Clientes, fortalecendo nossa oferta internacional", destaca o diretor do TudoAzul Daniel Bicudo.



O codeshare entre Azul e Turkish possibilita a emissão de bilhete único e de despacho de malas até o destino final em voos acordados entre as operadoras. Com a parceria, a Turkish incluiu seu código de voos (TK) nas operações da Azul que partem de São Paulo (Guarulhos) para 14 destinos no Brasil, como por exemplo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Ilhéus, Porto Seguro, Porto Alegre, Brasília, Foz do Iguaçu e Florianópolis. Da mesma maneira, Clientes da Azul poderão usufruir da conectividade da Turkish por toda a Europa e Ásia.