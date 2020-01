Lagarde diz que mercados não devem prestar muita atenção à revisão do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Chistine Lagarde, disse que os mercados não devem prestar muita atenção à revisão de estratégia lançada ontem pela instituição "se estão interessados em saber o que vai acontecer nos próximos 12 meses".



Em entrevista à TV Bloomberg, Lagarde ressaltou que o BCE fará dois "exercícios separados", ou seja, as decisões de política monetária que acontecem a cada seis semanas e a revisão estratégica, que terá um cronograma "ambicioso".



Em reunião encerrada ontem, o BCE deixou as atuais configurações da política monetária inalteradas e reiterou que manterá a postura acomodatícia pelo tempo que for necessário.



Lagarde não descartou a possibilidade de mudanças na política monetária nos próximos 12 meses, uma vez que "as coisas mudam, poderemos ter sinais diferentes e poderemos reconsiderar".



Lagarde também classificou de "ridícula" a visão de alguns economistas de que o BCE ficará "no automático" durante o período de revisão. "Não pressuponham que (o BCE) ficará no automático," disse.