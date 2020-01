A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, não quis antecipar detalhes sobre a revisão da estratégia de política monetária anunciada mais cedo pela instituição.



Lagarde, porém, explicou que o BCE vai revisar várias questões e fará algo semelhante ao "Fed Listens", como é conhecida uma série de eventos promovida pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) para colher impressões da comunidade sobre a economia americana.



Lagarde disse ainda que a revisão tem a ver "com a forma como" o BCE se comunica e acrescentou que a instituição vai avaliar a maneira como mede a inflação da zona do euro.