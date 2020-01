Lagarde diz que política do BCE seguirá acomodatícia em meio a indústria fraca

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse hoje em coletiva de imprensa que a fraqueza da indústria continua sendo um empecilho para o crescimento da zona do euro e reiterou que a política monetária da instituição vai permanecer acomodatícia por um longo período.



Mais cedo, o BCE decidiu manter sua política monetária inalterada, mas lançou uma revisão de sua estratégia.



Segundo Lagarde, a expansão da zona do euro continuará sendo sustentada pelas condições acomodatícias da atual política e os últimos dados sugerem estabilização do crescimento na região.



Lagarde disse ainda que condições mais fáceis de crédito estão apoiando os gastos dos consumidores e existem sinais moderados de que a inflação do bloco está ganhando força. Já as expectativas para a inflação aumentaram, mas seguem baixas, acrescentou.



Lagarde também citou riscos ligados ao protecionismo e ressaltou que de modo geral, os riscos seguem inclinados para o negativo, mas estão "menos pronunciados".