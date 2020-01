Agricultura: China autoriza importação de melão do Brasil

O Ministério da Agricultura informou que a Administração Geral de Aduana da China (GACC) publicou comunicado, em sua página oficial, nesta quinta-feira 22, autorizando a importação de melão do Brasil. O Brasil fechou em novembro acordo com o país para viabilizar a exportação da fruta. "O governo brasileiro ainda não foi notificado oficialmente, mas a medida entrou em vigor hoje", disse. "A China ainda irá publicar a lista de fazendas e estruturas de embalo para exportação (packing houses) certificadas para a venda ao mercado do país."



Conforme a pasta, técnicos da GACC inspecionaram fazendas produtoras de melão no Rio Grande do Norte e no Ceará entre os dias 12 e 17 de janeiro. "O objetivo da visita foi verificar as plantações nas áreas livres da mosca-da-fruta nos estados."



A China consome cerca de metade da produção mundial, o equivalente a 17 milhões de toneladas em 2017. Se o Brasil conquistar 1% do mercado chinês, o volume de exportações da fruta deverá dobrar, diz a pasta. "Em 2018, o Brasil exportou cerca de 200 mil toneladas de melão para diversos países, como Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguai, Rússia e União Europeia. A safra brasileira coincide com a entressafra na China."