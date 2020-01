Maia: projetos de autonomia do BC e Lei cambial serão prioridades no 1º semestre

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 23, que discutiu hoje com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dois projetos de interesse da autarquia: o de autonomia e o da nova lei cambial. Segundo ele, estes dois projetos, que já estão na Câmara serão prioridades para o primeiro semestre.



Maia afirmou que a intenção é aprovar as propostas "o mais rapidamente possível". "Eles já estão maduros para ir a voto. Falta apenas a organização do dia da votação", afirmou. "Não vejo problemas nestes dois projetos, vamos trabalhá-los como prioridade do nosso primeiro semestre".



Questionado sobre o cronograma de votação, Maia não quis se comprometer. Mas disse que é factível uma votação ainda no primeiro trimestre do ano. "Vamos votar, espero eu, ouvindo os líderes, conhecendo o texto do (deputado federal) Celso Maldaner, o mais rápido possível. É factível votar estes dois projetos ainda no primeiro trimestre", afirmou. Maldaner (MDB-SC) é o relator do projeto de autonomia do BC que tramita na Câmara.