Triunfo: recuperação extrajudicial é suspensa após decisão de Câmara do TJ-SP

A Triunfo informa que, com a decisão da 1º Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, serão suspensos a partir de amanhã os planos de recuperação extrajudicial da empresa e da Concer. Com isso, os créditos abrangidos pelos planos vão retornar às "condições precedentes".



Os votos dos julgadores dos recursos de apelação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Infrabrasil levaram à reforma da sentença de primeira instância que havia homologado os planos, o que levou à suspensão de ambos.



A Triunfo afirma ainda que os credores contemplados no Leilão Reverso de 20 de março de 2018 deverão depositar judicialmente os valores que receberam na ocasião. A concessionária diz que adotará as medidas legais cabíveis, em paralelo com as negociações com credores.