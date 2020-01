Mnuchin diz que disputas comerciais dos EUA não comprometeram crescimento global

O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse hoje que as disputas comerciais da Casa Branca não comprometeram o crescimento global ou dos EUA. Segundo Mnuchin, já havia uma tendência de desaceleração global antes mesmo dos conflitos comerciais.



Mnuchin também comentou que os problemas que a Boeing enfrentou com o modelo 737 Max podem pesar no desempenho econômico dos EUA este ano.



Mnuchin falou durante o painel "Testando a Resiliência Econômica dos EUA" no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.