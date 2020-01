BC chinês realiza 1ª operação de troca de bônus em 2020

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) conduziu nesta segunda-feira sua primeira operação de troca de bônus neste ano, numa tentativa de ampliar a liquidez do mercado desses papéis e incentivar a emissão de bônus perpétuos por bancos comerciais.



O PBoC ofereceu 6 bilhões de yuans (US$ 874 milhões) em bônus com vencimento em três anos na operação de hoje.



As operações, lançadas no ano passado, permitem a dealers primários trocar bônus perpétuos pelos papéis do BC chinês no mercado aberto.



Os bancos comerciais chineses podem emitir bônus perpétuos com o objetivo de recompor capital, como parte dos esforços de Pequim de encorajar maior concessão de empréstimos a empresas pequenas e do setor privado. Fonte: Dow Jones Newswires.