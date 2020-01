China mantém taxas de juros de referência inalteradas pelo 2º mês seguido

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) anunciou nesta segunda-feira que decidiu manter suas taxas de juros de referência para empréstimos de curto e longo prazos inalteradas pelo segundo mês consecutivo em janeiro.



A taxa de empréstimos de um ano, que em agosto passou a ser uma taxa principal, permanece em 4,15%. Já a taxa para empréstimos de cinco anos ou com vencimentos mais longos continua em 4,80%.



O PBoC revisa as taxas de empréstimo no dia 20 de cada mês. Fonte: Dow Jones Newswires.