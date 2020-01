Fundo celebra contrato para transferir a Exame para a BTG Pactual Holding

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Alternative Assets I (FIDC NP Alternative Assets I), gerido pelo BTG Pactual, celebrou contrato de Compra e Venda de Quotas com a BTG Pactual Holding, controladora indireta do banco, para transferir a ela o controle da Editora e Comércio Valongo, detentora dos direitos de exploração comercial da revista Exame.



A publicação foi adquirida pelo Fundo por R$ 72,374 milhões em leilão realizado em 5 de dezembro do ano passado. A venda da Unidade Produtiva Isolada (UPI) que corresponde ao site e à revista impressa faz parte do plano de recuperação judicial do Grupo Abril.



De acordo com o documento protocolado pelo BTG na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o valor da transação entre as partes foi o mesmo da arrematação da UPI detentora dos ativos da revista. Os custos do Fundo com assessores externos durante a operação serão reembolsados pela BTG Pactual Holding.



A administração do banco realizou a transferência do ativo para "atender aos melhores interesses do Banco, de modo a segregar atividade ligada ao setor de mídia impressa e digital dos negócios do BTG Pactual, bem como o potencial desenvolvimento de atividades de análise de valores mobiliários em formato independente do BTG Pactual".



A compra da Exame pelo BTG ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O banco foi o único a se habilitar para o leilão.