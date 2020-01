FGV: IPC-S desacelera em 4 de 7 capitais avaliadas na 2ª quadrissemana de janeiro

Inflação anual da zona do euro acelera a 1,3% em dezembro, confirma Eurostat

Inflação anual da zona do euro acelera a 1,3% em dezembro, confirma Eurostat

MP vê 'brecha' de dados do Cadastro Positivo

MP vê 'brecha' de dados do Cadastro Positivo

Steinbruch tem vitória em briga societária com primos

Steinbruch tem vitória em briga societária com primos

Em alta, carne e até boi vivo são alvo do crime organizado

Em alta, carne e até boi vivo são alvo do crime organizado

'Frete é paliativo; pauta é redução do preço do diesel’

'Frete é paliativo; pauta é redução do preço do diesel’

Vendas no varejo britânico sofrem queda inesperada de 0,6% em dezembro

Vendas no varejo britânico sofrem queda inesperada de 0,6% em dezembro

BC chinês injeta US$ 29,1 bilhões no sistema financeiro

BC chinês injeta US$ 29,1 bilhões no sistema financeiro

Setor de etanol se anima com perspectivas de crescimento

Setor de etanol se anima com perspectivas de crescimento

Do mundo para BH: empresário traz experiências adquiridas mundo afora para seus negócios e cria gigante do marketing digital em Minas Gerais

Do mundo para BH: empresário traz experiências adquiridas mundo afora para seus negócios e cria gigante do marketing digital em Minas Gerais