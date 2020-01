Varejo terá 3º ano de alta em 2019, o que não anula perda da crise, diz IBGE

O varejo brasileiro caminha para encerrar 2019 com o terceiro ano de crescimento consecutivo, mas ainda em ritmo insuficiente para recuperar as perdas acumuladas durante a crise. A avaliação é de Isabella Nunes, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



As vendas do comércio varejista acumularam um avanço de 1,7% de janeiro a novembro do ano passado em relação ao mesmo período do ano anterior.



Durante a crise, em 2015 (-4,3%) e 2016 (-6,2%), o setor encolheu 11,7%. Nos dois anos seguintes de crescimento, 2017 (2,1%) e 2018 (2,3%), o crescimento acumulado foi de 4,6%.



Para o IBGE, a trajetória do varejo é de crescimento, com três anos consecutivos de recuperação.



"Muito provavelmente, quando acumular o 2019, ele não vai descontar as perdas. Por outro lado, é o terceiro ano positivo", disse Isabella Nunes.



A pesquisadora do IBGE acredita que a recuperação do emprego com carteira assinada no mercado de trabalho seja fundamental para estimular consumo e impulsionar o crescimento das vendas a taxas mais elevadas.



"A renda do setor formal é mais elevada que o informal. E, por outro lado, ela assegura mais acesso ao crédito, o que também estimula possibilidade de consumo", justificou Isabella.