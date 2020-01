Opep prevê avanço maior na demanda global por petróleo em 2020

Uma melhora da perspectiva econômica vai levar à aceleração do avanço na demanda por petróleo em 2020, segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).



Em relatório mensal divulgado nesta quarta-feira, a Opep elevou sua projeção de crescimento na demanda por petróleo este ano em 140 mil barris por dia (bpd), para 1,22 milhão de bpd, ao mesmo tempo em que ajustou ligeiramente para cima sua previsão de expansão da economia mundial, de 3% para 3,1%.



A revisão para a demanda "reflete principalmente uma perspectiva econômica melhor para 2020", sendo que países em desenvolvimento - principalmente China e Índia - deverão ser responsáveis pela maior parte do desempenho mais forte, explica a Opep.



O relatório da Opep vem um mês depois de o grupo e dez aliados, incluindo a Rússia, decidirem aprofundar os cortes em sua produção combinada em 500 mil bpd, para cerca de 1,7 milhão de bpd, até o fim de março.



No documento de hoje, a Opep também ampliou sua previsão para a oferta de petróleo fora do grupo neste ano em 180 mil bpd, para 2,35 milhões de bpd, graças a revisões para cima nas estimativas para Noruega, México e Guiana.



Apesar de a produção americana ter sido revisada para baixo, a Opep disse esperar que os EUA - junto com outros países de fora da Opep, como Brasil, Canadá, Noruega e Guiana - liderem o crescimento da demanda este ano.



Ainda segundo a Opep, a produção da Arábia Saudita caiu 296 mil bpd em dezembro, enquanto a do Iraque diminuiu 60 mil bpd e a da Nigéria teve queda de 95 mil bpd.