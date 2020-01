Bolsonaro diz que tratará de gás e combustível com ministro de Minas e Energia

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta quarta-feira, 15, que terá uma reunião sobre gás e combustível com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, na manhã desta data. Ele afirmou que deve tratar sobre outros assuntos também, sem especificar.



Bolsonaro disse que conversou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre combustível e sinalizou que avalia revogar regras da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para viabilizar redução de preços nas bombas.



"Não é apenas a venda direta de etanol para o posto de combustível, é de outros derivados também. Nós importamos óleo diesel, gasolina. Por que não do porto ir direto para o posto de gasolina? Por que tem que viajar centenas de quilômetros? Isso depende de decisão da agência ANP", disse o presidente da República. "Conversando com Rodrigo Maia, muitas vezes a gente não depende da decisão deles (ANP), depende de revogar uma decisão, e o Congresso tem poder para revogar essas decisões", afirmou.