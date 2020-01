Marinho: atendimento do INSS é prioridade e preocupação desde transição

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse nesta terça-feira, 14, que o atendimento do INSS à população é "prioridade e preocupação" desde a transição do governo.



Segundo ele, a atual administração "herdou" uma fila acumulada de 1,6 milhão de requerimentos não processados pelo governo Michel Temer.



A fila chegou ao pico de 2,3 milhões em julho do ano passado, mas foi reduzida a partir de agosto. O ritmo, porém, foi considerado insatisfatório pelo governo.



Atualmente, o INSS tem 1,985 milhão de pedidos de benefício em aberto. Desses, 1,3 milhão estão sem resposta há mais de 45 dias, prazo legal para a análise.