EPE cadastra 158 projetos para leilão de termelétricas 2020

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) cadastrou 158 projetos para os leilões de contratação de energia existente, previstos para o dia 30 de abril de 2020. Para o leilão A-4, foram cadastrados 76 projetos, enquanto para o A-5, 82.



No total foram cadastradas 146 usinas termelétricas e 12 a carvão. No total, os empreendimentos somam 79.501 megawatts de capacidade instalada.



O leilão A-4 recebeu interesse de 76 termelétricas, com 36.224 megawatts no total, sendo cinco usinas a carvão (1.197 MW) e 71 (35.027 MW) a gás natural.



Já o A-5 atraiu 82 projetos (43.277 MW), sendo sete a carvão (2.147 MW) e 75 a gás natural (41.130 MW). Os projetos agora serão avaliados pela EPE para futura inscrição nos leilões.