Eletronuclear desligará Angra 1 por 37 dias para reabastecimento no dia 11

A Eletronuclear vai desconectar a usina nuclear Angra 1 do Sistema Interligado Nacional (SIN) para efetuar reabastecimento de combustível no próximo sábado, 11, a partir da zero hora. A parada programada, prevista para durar 37 dias, foi organizada em comum acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).



Segundo o comunicado da estatal, ligada à Eletrobras, cerca de um terço do combustível nuclear será recarregado na usina. Além disso, serão realizadas atividades de inspeção e manutenção periódicas e executadas diversas modificações de projeto, que só podem ser realizadas com a termelétrica desligada.



Dentre as tarefas previstas, destacam-se: melhorias técnicas nos transformadores principais de 500 kV para aumento de confiabilidade; revisão geral da chave de conexão da usina ao SIN; troca do rotor da excitatriz do gerador elétrico principal; teste de performance de descarga dos bancos de baterias principais; teste de inspeção nos tubos dos geradores de vapor e manutenção e inspeção por ultrassom em uma das turbinas de baixa pressão. Também serão realizadas inspeções visando à extensão da vida útil de Angra 1.



Ao todo, foram programadas 4.354 tarefas para o período de desligamento da usina. Os trabalhos serão realizados por empresas nacionais e internacionais, envolvendo 1.200 profissionais, sendo 102 estrangeiros, os quais atuarão em conjunto com os empregados da Eletrobras.



Durante o período em que Angra 1 estiver desligada, o ONS irá despachar outras usinas do SIN de forma a garantir um abastecimento de energia elétrica. Segundo a Eletronuclear, as paradas de reabastecimento da usina ocorrem, aproximadamente, a cada 12 meses e são programadas com pelo menos um ano de antecedência, levando-se em consideração a duração do combustível nuclear e as necessidades energéticas do SIN.