Safra 2020 crescerá 0,7% e será recorde de 243,2 milhões de toneladas, diz IBGE

A safra agrícola de 2020 deve totalizar um recorde de 243,2 milhões de toneladas, 1,7 milhão de toneladas a mais que o desempenho do ano anterior, um crescimento de 0,7%. Os dados são do terceiro Prognóstico para a Safra Agrícola, divulgado nesta quarta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Em 2019, a safra totalizou 241,5 milhões de toneladas, resultado 6,6% maior que o de 2018, de acordo com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de dezembro.



A estimativa foi 582,4 mil toneladas superior à projeção de novembro.



Em relação ao ano de 2018, a safra de 2019 foi 15 milhões de toneladas superior.