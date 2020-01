Porta-voz: privatização dos Correios está sob análise do BNDES

O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, afirmou nesta terça-feira, 7, que o presidente Jair Bolsonaro só baterá o martelo sobre a privatização dos Correios após a conclusão dos estudos de viabilidade. A privatização da estatal integra o portfólio de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). "O Conselho do PPI autorizou o BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) a contratar os estudos. No momento oportuno será apresentado ao presidente e ele decidirá", disse.



Segundo Rêgo Barros, Bolsonaro concentrará esforços para concluir todas as privatizações de empresas públicas listadas como "adequadas" até o final do mandato. Afirmou, no entanto, que o presidente cumprirá os trâmites legais. "Como ele mesmo disse, se ele pudesse, já fazia a privatização dos Correios hoje mesmo, mas ele atende a estudos, a legalidades."