Quem tocar no assunto da taxação da energia solar será demitido, diz Bolsonaro

Bolsonaro afirma que integrantes do governo estão proibidos de tocar no assunto da taxação da energia solar (foto: Alan Santos/PR)

da República,, afirmou, nesta terça-feira, 7, que integrantes do governo estãode tocar no assunto da taxação da energia solar. Aqueles que o fizerem, segundo ele, serão"Eu que estava pagando o pato pela questão da energia solar. E aí eu decidi que ninguém mais toca no assunto, quem conversar eu demito, cartão vermelho", disse na saída doDe acordo com Bolsonaro, a(Aneel) indicou que desistiu da cobrança para aqueles que produzem, mas os interessados em vender o produto ainda poderão pagar um frete."Eu decidi (pelo fim da taxação da energia solar) acertando com o (presidente do Senado, Davi) Alcolumbre e (o presidente da Câmara, Rodrigo) Maia. Tanto é que a Aneel, pelo o que eu ouvi ontem, não vai mais taxar (energia solar). Não vai mais nem precisar de projeto de lei (para barrar a iniciativa)", declarou Bolsonaro.O presidente esclareceu que acontinua valendo para aqueles que querem produzir energia para suas casas e seus negócios, mas os que quiserem vender podem. "Quem quer produzir energia para o seu negócio não tem taxação. Agora, se ele quiser vender energia, você vai ter que transportá-la e hoje em dia é meio físico. O meio físico a ser utilizado ele vai negociar com a empresa participar ou não quanto vai se cobrar o porcentual daquilo que ele produzir. Aí é outro negócio."Após reação popular sobre o tema, ele deixou claro que quem quiser produzir a energia "no seu negócio, na sua casa, sua chácara, sua empresa vai fazê-lo sem interferência do Estado". "O Estado já enche o saco demais. Ninguém mais aguenta interferência do Estado", frisou.