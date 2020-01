Bolsonaro participa de reunião sobre alta do combustível em ministério

Presidente Jair Bolsonaro discute a alta do combustível (foto: Isac Nóbrega/PR)

, Jair Bolsonaro, chegou no período da tarde desta segunda-feira, 6, para reunião no(MME) para discutir a alta do combustível. Ao chegar, o presidente foi recebido pelo ministro da Pasta,. Bolsonaro brincou que ele é o capitão e Albuquerque é o almirante.Mais cedo,afirmou que odeve se estabilizar após aumento causado por tensões internacionais.A preocupação sobre o valor se dá depois do ataque dosnoque matou o general iraniano Qassim Suleimani.A jornalistas, Bolsonaro também mencionou a reunião que aconteceria no MME e disse que avaliava participar do encontro "dada a gravidade do assunto"."Reconheço que o preço está alto na bomba. Graças a Deus, pelo que parece, a questão lá dos EUA e Iraque, do general lá que não é general e perdeu a vida, não houve... o impacto não foi grande. Foi 5%, passou para 3,5%; não sei quanto está hoje a diferença em relação ao dia do ataque. Mas a tendência é estabilizar", declarou o presidente mais cedo.