Morte de general iraniano 'encerra' chance de corte de Selic, diz André Perfeito

Economista-chefe da Necton, André Perfeito, "encerra" as chances de haver novo corte da taxa Selic (foto: Divulgação)

As implicações da escalada das tensões entreno preço do petróleo e na cotação do dólar "encerram", na opinião do economista-chefe da Necton,, as chances de haver novo corte dano Brasil devido às pressões inflacionárias "difusas".O presidente americano,, autorizou um ataque ao aeroporto de, no Iraque, na noite desta quinta-feira (2), que matou oQassim Soleimani, comandante das Forças Quds, uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã.Perfeito também afirma, em nota, que é preciso observar se oirá interferir em uma eventual alta da. Além disso, outro ponto a ser monitorado, completa, é se o governo brasileiro irá se alinhar a Washington nesse conflito. "Além de não fazer parte das nossas tradições diplomáticas (que sempre foram neutras e ambíguas quando se trata de assuntos dessa natureza), pode atrapalhar mais ainda nossa balança comercial", avalia.