2020 começa com fila por emprego em Minas e 1,9 mil vagas em concursos

No Sine da Praça Sete, primeiro dia útil de 2020 foi de filas e esperança de conseguir vaga de emprego (foto: JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS)



A passagem de ano renova a esperança no país de quase 12 milhões de desempregados. No primeiro dia útil de 2020, trabalhadores levantaram cedo da cama para tentar concretizar o desejo para o ano novo: conseguir um emprego. A empreitada, que exige disposição e persistência, traz também a chance para conquistar a tão sonhada estabilidade neste novo ciclo. Concursos públicos com inscrições abertas e editais publicados oferecem pelo menos 1,9 mil vagas em Minas Gerais. O Serviço Nacional de Emprego (Sine) registrava nesta quinta-feira (2) 2.328 vagas abertas em Minas, segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) .





SAIBA MAIS 17:03 - 02/01/2020 Guardar dinheiro é a principal meta financeira do brasileiro para 2020, mostra pesquisa

04:00 - 31/12/2019 Dicas para planejar gastos e evitar dívidas em 2020

06:00 - 29/12/2019 Saiba como lucrar mais com investimentos em 2020 Os concursos oferecem salários de até R$ 8.843, como no caso da Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais. A grande expectativa em torno do certame da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que abre inscrições em fevereiro para 160 vagas, com remuneração de R$ 5.796. A área da saúde conta com várias oportunidades, entre elas o Hospital Odilon Behrens e o Consórcio Internacional Municipal de Saúde da Região Oeste. É bom ficar de olho também nas vagas abertas por prefeituras (veja abaixo) Há vagas, no serviço público e na iniciativa privada, para diversas escolaridades, do ensino fundamental ao superior completo, com as mais diversas formações., como no caso da Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais. A grande expectativa em torno do certame da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que abre inscrições em fevereiro para 160 vagas, com remuneração de R$ 5.796. A área da saúde conta com várias oportunidades, entre elas o Hospital Odilon Behrens e o Consórcio Internacional Municipal de Saúde da Região Oeste. É bom ficar de olho também nas vagas abertas por prefeituras (veja abaixo)





Mas, para conseguir um emprego em 2020, não basta colocar a intenção na lista de desejos e esperar a meta se concretizar. Uma das dicas da consultora de recursos humanos Ana Bizzotto é a criação de um perfil com o currículo no LinkedIn, rede social focada em negócios e conexões profissionais. “Muitas oportunidades aparecem por lá”, comenta. Ela também aconselha trabalhadores a procurar diretamente empresas e organizações em que gostariam de atuar. “Muitas empresas conta com o item 'trabalhe conosco' no site e o departamento de seleção acessa essas informações”, afirma.

Concursos públicos em Minas Prefeitura de Santa Luzia 280 vagas Inscrições: até hoje

Hospital Odilon Behrens 327 vagas de R$ 1.391 a R$ 5.139 Inscrições: 7/1 a 10/2

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) Cadastro de reserva – de R$ 1.393,35 a R$ 5.063,65 Inscrições: até 8/1

Consórcio Internacional Municipal de Saúde da Região Oeste 377 vagas salário de até R$ 7.500 Incrições: até 6/1

Copanor – Copasa Cadastro de reserva e 2 vagas imediatas – até R$ 8.8433 Inscrições: até 2/2

Prefeitura de Itabira 400 vagas Inscrições: até 16/1

Prefeitura de Betim 395 vagas de R$ 1.028 a R$ 4.925 Incrições: até 16/1

Polícia Militar de Minas Gerais 160 vagas até R$ 5.796,42 Inscrições: 5/2 a 6/3



A procura por uma oportunidade pode ser a hora também de se qualificar. “Há muitas opções de cursos gratuitos para melhorar a formação. E a pessoa ainda faz networking, conhecendo outras pessoas e professores que podem saber de vagas”, diz Ana, que encoraja profissionais a correr atrás e arriscar. “Não desista antes de tentar. Persistir é tudo.”





Que o diga Eliane Aparecida Nascimento, de 35 anos. Desde setembro de 2015, ela estava desempregada e conseguiu, finalmente, um emprego, na reta final de 2019: 31 de dezembro. “Foi um presente de Deus. Só vejo coisas boas para 2020”, comemora Eliane, que cuidava nesta quinta-feira (2) dos papéis para a contratação. Na saga de quatro de procura por uma colocação profissional, ela tentou de tudo: se cadastrou em banco de vagas, fez bicos e distribuiu currículos em empresas. Foi essa última estratégia que garantiu a vaga com auxiliar de cozinha em um restaurante, próximo de casa.

Casal busca oportunidade

Eder e Viviane Corrêa estão há mais de seis meses em busca de vaga e têm contato com doações e ajuda de parentes (foto: JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS) Junto na alegria e na tristeza, no desemprego e na perseverança. O ano passado foi bastante desafiante para a família de Viviane e Eder Corrêa, ambos com 32 anos. Em um intervalo de um mês, a mulher e o marido perderam o emprego – ela, em junho, e ele, em julho. “Ficamos sem chão”, conta Viviane. O sustento dos filhos, de 5 e 9 anos, tem sido garantido com o seguro desemprego de Éder, que já terminou, a ajuda dos pais deles e doações da igreja que frequentam.





Mas eles confiam que neste ano vão dar a volta por cima e sair da estatística de 11,9 milhões de pessoas que buscam um trabalho no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O último levantamento do IBGE mostra que a taxa de desocupação ficou em 11,2% no trimestre encerrado em novembro. A contratação de temporários para o Natal contribuiu para uma leve queda, de 0,7 ponto percentual menor em relação ao trimestre anterior. Viviane e Éder não conseguiram trabalho no fim do ano. E não foi por falta de tentar.





De duas a três vezes por semana, os dois vão ao posto de atendimento do Sine, no UAI Praça Sete, no Centro da capital, para conferir as oportunidades. Somente em Belo Horizonte, o banco de empregos conta com 52.139 vagas cadastradas. Infelizmente, o casal também não teve sucesso. “Saiu uma vaga para mim, mas exige carteira de motorista e eu não tenho”, conta Éder, sem perder a esperança. Ele tenta uma chance como auxiliar de estoque ou produção e Viviane aceita trabalhar como recepcionista, operadora de telemarketing, auxiliar de serviços gerais. “Topo tudo”, diz Viviane.