Vendas em shoppings em 2019 crescem 7,5%, maior alta desde 2014, diz Alshop

Interior do Shopping Del Rey, situado no Bairro Alto Caiçaras em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Novos shoppings

Expansão

As vendas dosdo País somaram R$ 168,2 bilhões em 2019, com crescimento nominal de 7,5%, de acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 26, pela(Alshop). O resultado ficou acima do esperado pela entidade, que havia previsto inicialmente alta em torno de 5% para o acumulado do ano. O resultado de 2019 também foi o maior desde 2014, de acordo com a associação.Asnos shoppings durante otambém foram consideradas positivas pela Alshop. O faturamento do setor durante as festas natalina aumentou 9,5%em relação à mesma data comemorativa do ano anterior. "Temos de festejar o Natal de 2019. O resultado foi muito positivo", disse o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, durante entrevista coletiva à imprensa.A pesquisa da Alshop é feita em parceria com oe apura os resultados de vendas de 762 shopping em operação noSão ouvidos 400 empresários, presentes em 30 mil pontos de vendas. O levantamento apontou ainda que ocorreram 12 inaugurações de centros de compras em 2019, com abertura de 1,1 mil lojas e geração de 9 mil empregos.Sahyoun afirmou ainda que o avanço das vendas dos lojistas de shoppings foi sustentado por um conjunto de fatores, entre eles a redução das, a manutenção daem níveis baixos, a redução ainda que lenta doe a liberação de saques do. Porém, a base de comparação é fraca, dada a demanda reprimida entre os consumidores nos anos anteriores.Segundo ele, há uma tendência de crescimento das vendas em 2020, caso sejam mantidas as reformas na economia brasileira. "Os números com certeza serão melhores em 2020", disse.Outro dado comemorado pela entidade diz respeito ao crescimento esperada no número de. Segundo sondagem realizada pela Alshop, o Brasil deve ganhar 31 novos centros de compras ao longo dos próximos três anos."Se as reformas econômicas avançarem, em especial a tributária e a administrativa e o ano de 2020 for bom, as construções tendem a acelerar e podemos ter de 15 a 20 inaugurações já no próximo ano", disseO resultado indica uma possível melhora do setor, mas o número ainda é um tanto tímido em comparação com o começo da década, quando mais de 30 shoppings eram abertos a cada ano no Brasil.Hoje, o País conta com 762 shopping ativos, incluindo 12 que foram inaugurados neste ano.de lojistas em shoppings centers afirmou que a grande maioria dos empresários está investindo na expansão das lojas, movimento que inclui desde grandes redes até franquias.Segundo ele, há uma tendência dedos shoppings, devido à saturação dos empreendimentos nas capitais.Na opinião do diretor institucional da Alshop,, a ocupação dos shoppings está crescendo, embora ele não tenha citado números atualizados que apontem o movimento. "Chegamos a ter vacância de 45% nos shoppings novos há quatro anos, durante a crise. Mas o porcentual caiu bastante", disse.Ildefonso afirma que a relação entre o lojista e os proprietários de shoppings está mais "afável", com contratos mais flexíveis. "A tendência é que a vacância diminua. As lojas fechadas na crise precisam ser reabertas. E há novas marcas a caminho, inclusive estrangeiras", afirmou.Questionados sobre o avanço do comércio eletrônico, Sahyoun disse entender que o varejo físico "está um passo adiante" do online. "Mesmo que o consumidor compre no modelo online, jamais vai deixar de visitar os shoppings, onde há experiência de compra, emoção do convívio e entretenimento", comentou.