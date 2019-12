Demanda doméstica aumentou no 4º trimestre na China, mostra pesquisa do PBoC

Uma pesquisa do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) mostrou que a demanda doméstica no país aumentou nos últimos três meses deste ano ante o trimestre anterior, embora as encomendas de exportações tenham recuado por dois trimestres consecutivos, num cenário de tensões comerciais com os Estados Unidos.



Os consumidores estão mais otimistas sobre os preços no quarto trimestre, em comparação com os três meses anteriores, segundo a pesquisa divulgada nesta terça-feira. Embora a carne de porco mais cara tenha continuado a levar para cima a inflação ao consumidor chinês, medidas para aumentar a oferta têm ajudado a moderar os preços recentemente.



Banqueiros consultados pelo banco central afirmaram que a demanda por empréstimos recuou no quarto trimestre. Os economistas, porém, esperam que um corte no compulsório bancário se confirme, o que estimularia a demanda, após o premiê Li Keqiang dizer que o governo avalia reduzir o montante que os bancos precisam deixar guardado no PBoC, a fim de estimular empréstimos para pequenas empresas.



Os participantes da pesquisa, que incluíam banqueiros, empreendedores e consumidores, afirmaram ainda que encontrar trabalho tem se tornado mais difícil nos últimos meses no país. Fonte: Dow Jones Newswires.