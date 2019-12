Alcolumbre: relator de MP Verde Amarelo deve tirar taxação de seguro-desemprego

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse nesta sexta-feira, 20, que o relator da Medida Provisória do programa Verde Amarelo deve retirar do texto a taxação do seguro-desemprego. Para bancar o custo do programa Verde Amarelo, que visa incentivar a contratação de jovens entre 18 e 29 anos, o governo anunciou em novembro que vai taxar em 7,5% o seguro-desemprego.



"Conversei com relator, existe muita reclamação. Relator diz que está sensível. Entreguei documento de 8 a 9 pontos que recebi de entidades que poderiam suscitar disputas ou dúvidas judiciais até", disse ele, respondendo que também a MP não será devolvida.



Alcolumbre ainda disse que há um "sentimento" para se retirar da MP o trecho que acaba com registro profissional para jornalistas e publicitários.



Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em novembro, a medida provisória que institui o programa Verde Amarelo recebeu o número recorde de 1.930 emendas (instrumento usado para alterar o texto original de um projeto) de deputados e senadores.