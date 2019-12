Tive ótimo telefonema com Xi sobre nosso grande acordo com China, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco no Twitter que teve "um telefonema muito bom" com o presidente da China, Xi Jinping, sobre "nosso acordo comercial gigante". Segundo ele, o país asiático já começou a fazer "compras em grande escala de produtos agrícolas e outras".



Trump afirmou que a assinatura formal do acordo está "sendo arranjada". Anteriormente, autoridades americanas haviam dito que o documento passava por revisões técnicas e outros passos, para então ser formalizado.



"Também falamos sobre a Coreia do Norte, em que temos trabalhado com a China, e sobre Hong Kong (progresso!)", afirmou Trump.