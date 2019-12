Alcolumbre diz que saneamento passa no Senado até o fim de março

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse nesta sexta-feira, 20, entender que o novo marco legal do saneamento deve ser votado pela Casa até o fim de março, e que o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), autor do projeto aprovado pelos senadores em junho, pode ser o relator da proposta.



Depois da manobra efetuada pela Câmara, que "retirou" dos senadores a palavra final sobre o projeto, Alcolumbre afirmou que o que se busca no Senado é fazer apenas alterações supressivas no texto dos deputados, o que não exigiria que o projeto voltasse para a Câmara, em sua visão.



"Se houver alteração de supressão, não volta (para Câmara). É isso que a gente vai tentar fazer", disse ele.