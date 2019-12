Bolsonaro: devemos bater 1 milhão de novos empregos no Brasil em 2019

A marca de um milhão de novos empregos gerados no País deve ser alcançada até dezembro, segundo o presidente Jair Bolsonaro. A estimativa foi feita em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira, 19. "De janeiro a novembro deste ano estamos com 950 mil novos empregos. Então, com toda certeza, como falta o mês de dezembro ainda, nós devemos bater um milhão de novos empregos no Brasil", afirmou.



A previsão foi feita após o presidente destacar dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). "O Caged em novembro registrou saldo positivo de 99 mil empregos. O melhor resultado desde novembro de 2010", comentou.



O presidente avaliou os dados como positivos, mas lembrou a situação de desemprego de grande parte da população. "Ainda vamos continuar com quase 12 milhões de desempregados, é muita gente, mas recuperamos aqui quase 10% das vagas no Brasil", disse.



Bolsonaro aproveitou ainda para lembrar o recorde de 115 mil pontos atingidos pelos Ibovespa nesta quinta-feira. A nova marca histórica veio com fechamento em alta de 0,71%, aos 115.131,25 pontos.