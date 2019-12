FGV: confiança da indústria sobe 3 pontos em dezembro ante novembro, diz prévia

No RTI, BC eleva projeção para PIB de 2019 de 0,9% para 1,2%

No RTI, BC eleva projeção para PIB de 2019 de 0,9% para 1,2%

Dólar considerado no RTI em projeções de câmbio constante é de R$ 4,20

Dólar considerado no RTI em projeções de câmbio constante é de R$ 4,20

Rainha Elizabeth II diz que prioridade do governo é entregar o Brexit

Rainha Elizabeth II diz que prioridade do governo é entregar o Brexit