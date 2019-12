BoJ mantém política inalterada, mas reitera disposição de voltar a agir

O Banco do Japão (BoJ) decidiu manter sua política monetária inalterada, após concluir reunião de dois dias nesta quinta-feira, mas reiterou que tomará medidas de estímulo adicionais, se necessário.



O BC japonês manteve sua taxa de depósito de curto prazo em -0,10% e a meta do juro para o bônus do governo japonês (JGB, pela sigla em inglês) de 10 anos em torno de 0%. O BoJ reiterou também o compromisso de comprar 80 trilhões de ienes em JGBs e 6 trilhões de ienes em fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês) anualmente.



Em comunicado da decisão, o BoJ reafirmou ainda a promessa de manter os juros nos níveis atuais ou menores enquanto houver a possibilidade de que os preços percam o ímpeto em direção à sua meta oficial de inflação, estabelecida em 2%.



A autoridade monetária do Japão também manteve a avaliação de que a economia doméstica continua se expandindo de forma moderada, mas ressaltou que as exportações, a produção e a confiança das empresas têm demonstrado alguma fraqueza.



O BoJ avaliou que a produção tem diminuído nos últimos tempos. Anteriormente, sua visão era de que a produção se mantinha perto estabilidade. Com informações da Dow Jones Newswires.