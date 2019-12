Guedes: Bolsonaro está feliz, satisfeito e otimista com a economia

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira, 18, que o presidente Jair Bolsonaro está "feliz, satisfeito e otimista com a economia" para o ano que vem. Ele citou a perspectiva de o País crescer 2,5% no próximo ano e a geração de empregos como motivos para a satisfação de Bolsonaro.



Guedes e os secretários especiais do Ministério da Economia participaram na tarde de hoje de entrevista coletiva à imprensa, em Brasília, com apresentação de balanço para o ano de 2019.