Programa do BC leva à criação de 17 projetos para inovação do Sistema Financeiro

O Banco Central informou nesta terça-feira, 17, por meio de nota, que seu Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (Lift) resultou na criação de 17 novos projetos para inovação no Sistema Financeiro Nacional (SFN).



"A edição de 2019 selecionou 20 propostas e 17 concluíram o ciclo de desenvolvimento de protótipos", registrou o BC. "Os projetos resultantes incluem tecnologias de blockchain, inteligência artificial, modelos de pagamento e novos modelos de aplicação para tecnologias já consagradas no mercado."



De acordo com o BC, em março de 2020 será realizado um evento para apresentação dos protótipos concluídos e para o detalhamento de nova edição do Lift.