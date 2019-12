SP ganha 1º aeroporto de aviação executiva

O grupo JHSF inaugurou na segunda-feira, 16, o primeiro aeroporto privado voltado à aviação executiva do Brasil, no município de São Roque (SP), a cerca de 60 km da capital. O São Paulo Catarina Aeroporto (SPCA), às margens da Rodovia Castelo Branco, tem capacidade para 200 mil pousos e decolagens domésticos e internacionais por ano.



O empreendimento foi construído e será gerido pela JHSF, dona de marcas dos ramos hoteleiro e imobiliário como Fasano e o Shopping Cidade Jardim. José Auriemo Neto, presidente do conselho do grupo, afirmou que o projeto representa um avanço para novos setores. "Esse aeroporto foi pensado há dez anos, depois que identificamos uma oportunidade de contribuir para a melhoria da aviação executiva e de atender os clientes que já conheciam nossa empresa nos setores de alta renda que atuamos."



O aeroporto faz parte do Empreendimento Urbanístico Integrado Catarina, com 7 milhões de metros quadrados, que inclui outlet de grifes internacionais da JHSF. O Catarina poderá receber os maiores jatos de aviação executiva do mundo. A pista de pouso tem 2,47 km de extensão, maior que a do Aeroporto de Congonhas, com 1,94 km. O espaço tem 6 mil metros quadrados de hangares e 21,6 mil metros quadrados de pátio, além de um heliponto.



O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que, no médio prazo, o Catarina deve absorver o fluxo do Aeroporto Campo de Marte, no centro da capital. "Vamos estabelecer um cronograma com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas para a desativação completa do aeroporto. O formato e o período serão anunciados em janeiro", afirmou. A previsão é de que o Campo de Marte receba apenas helicópteros no futuro.



Investidor em aviação executiva, o presidente do grupo CB, Michael Klein, disse que o Catarina deve receber a demanda reprimida de jatos executivos pela falta de infraestrutura. "O Aeroporto de Congonhas já está um pouco saturado. A aviação comercial ocupa muito espaço e não sobra para a aviação executiva." Klein é o principal acionista da Via Varejo, dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio.



Polêmica



A obra do aeroporto durou seis anos e teve sua inauguração adiada diversas vezes em meio a denúncias de irregularidades. O ex-governador de Minas Gerais Fernando Pimentel (PT) foi condenado em primeira instância pela Justiça Eleitoral de Minas a 10 anos e 6 meses de prisão por tráfico de influência e lavagem de dinheiro no período em que foi ministro do governo de Dilma Rousseff. Os crimes teriam relação com o projeto do aeroporto. Em depoimento à Justiça, Pimentel negou as acusações.



A JHSF diz que não foi apresentada denúncia contra a companhia e que não faz parte do processo.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.