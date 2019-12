Fiesp cancela pesquisa de Índice de Nível de Emprego, que existia desde 1981

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) informou nesta segunda-feira, 16, que não vai mais publicar o Índice de Nível de Emprego, levantamento com informações sobre trabalho formal para a indústria paulista. A divulgação dos dados referentes a novembro, prevista para esta terça-feira, 17, foi cancelada.



Por meio de nota, a Fiesp informou que o acompanhamento do nível de emprego na indústria paulista será feito com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), da Secretaria Especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, a partir de agora.



A pesquisa de Nível de Emprego era realizada mensalmente pela Fiesp e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) desde 1981.



Os dados eram apresentados por regiões do Estado e pelos 22 setores da indústria pesquisados.



Desde 2009, a pesquisa ouvia todos os meses 3.010 empresas selecionadas para participar.