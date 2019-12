Indicador Movimento do Comércio cresce 2,3% em novembro, diz Boa Vista

Indicador Movimento do Comércio cresce 2,3% em novembro, diz Boa Vista

Após processo no Cade, Rede, do Itaú, amplia isenção de pagamento em dois dias

Após processo no Cade, Rede, do Itaú, amplia isenção de pagamento em dois dias

Vendas do Natal crescerão mais que previsto, somando R$ 36,3 bi, prevê CNC

Vendas do Natal crescerão mais que previsto, somando R$ 36,3 bi, prevê CNC

Etanol sobe em 20 Estados e no DF, diz ANP; preço médio avança 1,57% no País

Etanol sobe em 20 Estados e no DF, diz ANP; preço médio avança 1,57% no País

Caminhoneiros ameaçam com nova paralisação

Caminhoneiros ameaçam com nova paralisação

'Adoraria trabalhar com carteira'

'Adoraria trabalhar com carteira'

Com alta nas carnes, preços nos supermercados sobem 1,21% em novembro, diz Apas

Com alta nas carnes, preços nos supermercados sobem 1,21% em novembro, diz Apas

Estimativa de câmbio para fim de 2019 permanece em R$ 4,15 no Focus do BC

Estimativa de câmbio para fim de 2019 permanece em R$ 4,15 no Focus do BC