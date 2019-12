Entenda como é calculado o preço do seu bife

Para mais vídeos como este, acesse o canal #praentender

Seu churrasco das festas de fim de ano corre risco de não ter carne de boi? Saiba que você não está só. Com a disparada de preço, o alimento virou mesmo artigo de luxo no cardápio de muitos brasileiros. Entressafra, dólar alto, China, afinal, qual o motivo de a carne estar custando uma fortuna? Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro justificou o fenômeno como um problema momentâneo provocado pela entressafra, mas que os preços vão cair.









A alta do dólar também contribuiu para a debandada da carne brasileira para fora. Com a moeda norte-americana a mais de quatro reais, vender para outros países é bem mais lucrativo para os produtores que a comercialização interna. E soma-se a isso, uma variável que leva à alta nos preços: a baixa oferta. Além das exportações brasileiras terem crescido acima do aumento da produção nacional, são 13% de crescimento da produção de carne bovina contra 40% no aumento das exportações em 2020, ainda tem a entressafra.





Especialistas da Fundação Getúlio Vargas acreditam que os preços só devem começar a cair no fim de janeiro e início de fevereiro de 2020.





(foto: Arte/Hudson Franco)