COP-25: entenda como mudanças climáticas desafiam o futuro do planeta

Madrid, na Espanha, recebeu especialistas e chefes de estado de quase 200 países para participar da COP-25, durante duas semanas, de 02 a 13 de dezembro. A COP, abreviação de Conferência das Partes, é o órgão das Nações Unidas responsável por discutir mudanças climáticas.



O encontro na capital espanhola foi o último antes do início da década de 2020, considerada decisiva para evitarmos uma catástrofe socioambiental. A importância da data pode ser entendida pelo lema que o encontro adotou: "Hora da ação".





Os maiores desafios do encontro dizem respeito a rapidez com que as mudanças climáticas estão ocorrendo em todo o mundo. A concentração de gases do efeito estufa na atmosfera atingiu índice recorde em 2018, segundo organização ligada à ONU. O nível de dióxido de carbono na atmosfera estava mais de 140% acima do nível registrado no período pré-industrial, em 1750.