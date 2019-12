Caixa anuncia redução nos juros do crédito imobiliário e cheque especial

(foto: Monique Renne/CB/D.A Press)

Caixa Economia Federal (CEF) anunciou na manhã desta quinta-feira (12/12) mais um corte na taxa de juros, desta vez no cheque especial e crédito imobiliário. Segundo o presidente da instituição, Pedro Guimarães, a intenção é atrair mais clientes e reduzir a inadimplência.



A partir da próxima segunda-feira (16/12), as novas taxas de crédito imobiliário estarão disponíveis. A redução é de 0,25 ponto percentual e a taxa mínima irá corresponder a TR + 6,5%. Segundo o vice-presidente de habitação Jair Mahl, as novas taxas estarão disponíveis somente para os novos contratos.





Guimarães ainda afirmou que possíveis renegociações para taxas menores dos contratos antigos estão sendo avaliadas. "Se você tem direito pelo seu perfil e relacionamento com o banco, poderá ter uma redução (da taxa) maior. Mas ainda estamos em conversa sobre isso"





O cheque especial também teve uma queda. Após a reunião do Copom que reduziu a Selic para 4,5%, a CEF anunciou a redução de 0,99 ponto percentual para clientes sem relacionamento com o banco. Para os que recebem o salário pela Caixa, a redução é de 0,04%. As novas taxas passam a valer no dia 02/01/2020.





Liberação de recursos adicionais do FGTS

Guimarães ainda afirmou que, após a medida que permite liberar o saque imadiato até R$ 998, mais de R$ 2 bilhões serão liberados antes do Natal. "Se você já pegou R$ 500, só poderá sacar a diferença até chegar a R$ 998. São 10 milhões de pessoas, estamos muito tranquilos e temos capacidade. A grande maioria já retirou", afirmou o presidente que ainda disse que as demais informações serão divulgadas amanhã de manhã.



Confira as novas taxas e a vigência