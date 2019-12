30% acreditam que o desemprego vai cair no ano que vem, diz pesquisa

Em evento para homenagear o presidente da República, Jair Bolsonaro, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou pesquisa em parceria com Ibope que mostra 30% da população brasileira confiante sobre queda do desemprego em 2020. A mesma sondagem, no entanto, aponta que apenas 16% acham que o problema da corrupção irá melhorar no próximo ano.



O levantamento foi realizado com 2000 eleitores de 16 anos ou mais em 127 municípios de todo país. As entrevistas ocorreram de 5 a 8 de dezembro de 2019. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais e o grau de confiança é de 95%.



Os entrevistados puderam escolher três problemas que devem melhorar em 2020. Para 24%, serão reduzidos os problemas sobre segurança pública e violência. O mesmo porcentual confia em melhoria na saúde e, 23%, na educação.



Para 9%, o custo de vida, preços e inflação devem melhorar no próximo ano. Apenas 4% esperam melhoras sobre baixo crescimento da economia e desenvolvimento do país. Ainda, 4% confiam em melhoras no meio ambiente.



A CNI entrega nesta quarta, 11, o Grande Colar da Ordem do Mérito Industrial da confederação ao presidente Jair Bolsonaro.



Também foi divulgada pesquisa de avaliação das políticas do governo, com perguntas que ainda não haviam sido feitas em sondagens CNI/Ibope.