Novaes, sobre venda do BB para concorrente: Isso nunca passou por nossa cabeça

O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, afirmou nesta terça-feira, 10, que não existe nenhuma negociação para venda da instituição para um concorrente, seja ele um banco nacional ou internacional.



Segundo ele, "é mentira" que o Banco do Brasil esteja negociando seu controle com outro grupo econômico. "Isso nunca passou por nossa cabeça", afirmou Novaes.



Rubem Novaes participa hoje de audiência pública na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, em Brasília.