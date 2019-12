Angola antecipa pagamento de US$ 598 mi em crédito com governo brasileiro

O Ministério da Economia informou nesta sexta-feira, 6, que o governo de Angola antecipou o pagamento de US$ 598 milhões em financiamentos contratados com o governo brasileiro, que venceriam até 2024. Com isso, o país africano quitou todos os seus débitos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Tesouro Nacional.



Seis memorandos de entendimento foram assinados entre os dois países entre 2005 e 2017, com o objetivo era ampliar o financiamento às exportações brasileiras com o uso de contra garantias em conta-petróleo abastecidas pelo governo angolano.



Com isso, a dívida total de Angola com agentes financeiros brasileiros chegou a US$ 5 bilhões.



Somente o BNDES financiou 84 operações em Angola pela linha Finame - de financiamento da produção e aquisição de máquinas e equipamentos fabricados no Brasil -, em um total de US$ 4,4 bilhões. Desse montante, o volume quitado agora foi de cerca de US$ 581 milhões.



Já outras 37 operações em Angola utilizaram recursos do Tesouro Nacional na linha Proex-Financiamento - voltada para financiar exportações brasileiras e operacionalizada pelo Banco do Brasil -, em um total de US$ 628,5 milhões.



O saldo quitado agora nessa linha foi de US$ 8,3 milhões, referentes às últimas quatro operações em aberto.