Caixa libera saque do FGTS para não correntistas nascidos em setembro e outubro

continua nesta sexta-feira, 6, o pagamento do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço () para quem não temnemna instituição. Nesta nova fase, poderão receber os trabalhadores que fazem aniversário em setembro e outubro.Serão pagospara aproximadamentePara atender à demanda, os bancos da Caixa vão funcionar em horário estendido.Confira o expediente de cada agência:- Agências que abrem às 8 horas: Encerram o expediente duas horas mais tarde;- Agências que abrem às 9 horas: Começam o expediente uma hora mais cedo e fecham uma hora mais tarde;- Agências que abrem às 10 horas: Começam o expediente duas horas mais cedo;- Agências que abrem às 11 horas: Começam o expediente duas horas mais cedo.O saque extraordinário foi autorizado por um decreto do governo federal em julho. O objetivo inicial do governo era liberar atéde cada conta mas, após pressão do setor de construção civil, ficou estabelecido o teto deDe acordo com empresários da área, a liberação porcentual implicaria em um efeito cascata prejudicial à economia brasileira. "Confio no bom senso do governo. Não tem dinheiro para saque extra, desestabiliza o fundo e gera desemprego no setor", afirmou à época o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (), José Carlos Martins.Cálculos do governo apontam que os saques extraordinários do FGTS, junto com a liberação dos saldos do, podem injetar aténa economia brasileira em 2019 eem 2020, aumentando a previsão inicial de crescimento do PIB deparaNo último dia 7, o mercado reajustou a projeção de crescimento doparaOs contribuintes podem sacar até R$ 500 de cada conta do FGTS. Um trabalhador com uma conta ativa e outra inativa, por exemplo, pode receberDe acordo com o ministro-chefe da Casa Civil,devem ser beneficiados.Pelo novo cronograma antecipado, divulgado no último dia 21 de outubro pela Caixa, todos os trabalhadores poderão sacar o valor ainda em 2019.Confira as datas:- Aniversário em fevereiro ou março: 25 de outubro;- Aniversário em abril e maio: 8 de novembro;- Aniversário em junho e julho: 22 de novembro;- Aniversário em agosto: 29 de novembro;- Aniversário em setembro e outubro: 6 de dezembro;- Aniversário em novembro e dezembro: 18 de dezembro.A data limite para recebimento dos valores continua sendo 31 de março de 2020. Anteriormente, a previsão da Caixa era de que os saques imediatos somente seriam finalizados em 6 de março de 2020, quando seriam pagos os valores para quem faz aniversário em dezembro.É possível acessar o extrato do FGTS pelo site da Caixa e também pelo aplicativo, disponível para os sistemas operacionais Android, iOS e Windows.Confira como se cadastrar no app:- Clique em "Primeiro acesso", na parte inferior da tela;- O aplicativo o direcionará à parte de "Contrato". Aceite os termos de uso;- Em seguida, será preciso informar seu Número de Inscrição Social (NIS), que pode ser consultado nos extratos do FGTS, na carteira de trabalho ou Cartão do Cidadão;- Depois, insira seus dados pessoais, como nome completo, nome dos pais, data de nascimento, naturalidade, CPF, número da carteira de identidade e título de eleitor;- Por fim, crie uma senha de acesso.