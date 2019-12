Produção de veículos cai 7,1% em novembro ante igual mês de 2018, diz Anfavea

A produção de veículos no Brasil caiu 7,1% em novembro ante igual mês do ano passado, informou nesta quinta-feira, 5, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram produzidas 227,5 mil unidades no penúltimo mês do ano, em soma que considera os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.



Em relação a outubro, o total fabricado representa queda de 21,7%.



No acumulado do ano, de janeiro a novembro, o setor já soma 2,77 milhões de unidades, crescimento de 2,7% em comparação a igual período de 2018.



Emprego



Na geração de emprego, as montadoras têm apresentado resultados negativos. Em novembro, foram fechadas 1.305 vagas.



Em 12 meses, são 4.835 postos de trabalho encerrados. Hoje, o setor conta com 126.419 empregados, queda de 3,7% em relação ao número registrado em novembro do ano passado.



Vendas



Os dados de vendas divulgados pela Anfavea confirmam os números da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), publicados na segunda-feira, 2.



O mercado cresceu 4,9% em novembro ante igual mês do ano passado. Foram 242,3 mil unidades vendidas, baixa de 4,3% em relação a outubro.



No acumulado do ano, são 2,52 milhões de licenciamentos, avanço de 8,3%.