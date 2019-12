Maia diz que novo marco legal do saneamento fica para a segunda-feira, 9

Depois de falar de acordo que possibilitará a votação do novo marco legal do saneamento nos próximos dias, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que nesta semana o projeto não entra em pauta, mas sim na segunda-feira, 9.



A declaração foi dada após o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) citar o temor de o tema entrar na pauta do plenário desta quarta-feira, 4. "Não vai ter privatização da água esta semana?", perguntou. "Esta semana não, segunda-feira", respondeu Maia, na sessão plenária.