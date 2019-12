Bolsonaro diz que agirá de forma pragmática em encontro de líderes do Mercosul

Bolsonaro ao lado do presidente da Argentina, Mauricio Macri, durante a passagem da presidência pro tempore do Mercosul para o Brasil (foto: Alan Santos/PR)

O presidente da República,, afirmou que agirá de forma pragmática no encontro de líderes do, na quinta-feira, 5, em Bento Gonçalves (RS). Segundo ele, ainda que atenha dado "guinada para a esquerda" com a eleição de, a ideia não é "brigar"."A gente vai no pragmatismo. Brigando, a Argentina perde muito mais. Mas não quero perder, não. Não quero perder nenhum dedinho. E vamos continuar fazendo negócio", disse Bolsonaro.Bolsonaro afirmou que os países do bloco devem "honrar contratos" para não perderem a credibilidade. Segundo o presidente, durante o evento poderá ser assinado um acordo automotivo com o Paraguai.