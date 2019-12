CCJ da Câmara analisa PEC da regra de ouro

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados iniciou a análise da proposta de emenda à Constituição que regulamenta a regra de ouro (PEC 438), de autoria do deputado Pedro Paulo (DEM-RJ).



O texto aciona mais rapidamente gatilhos de contenção dos gastos e cria novos freios para as contas do governo.



O relatório, pela admissibilidade da proposta, é do deputado João Roma (Republicanos-BA).



A oposição tenta obstruir a votação da matéria, com requerimentos de retirada de pauta da PEC.