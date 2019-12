BC do Canadá decide manter taxa básica de juros em 1,75%

O Banco do Canadá decidiu manter sua taxa básica de juros em 1,75% nesta quarta-feira, citando evidências preliminares de que a economia global se estabiliza. Em breve comunicado, a instituição disse que as projeções mais recentes para o crescimento econômico pareciam se sustentar. Embora os conflitos comerciais sigam como uma fonte de risco, os mercados financeiros têm sido apoiados por uma combinação de juros baixos e um temor menor de recessão, aponta o BC.



O banco central canadense tem mantido a taxa básica desde outubro do ano passado. A próxima decisão dele será em 22 de janeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.